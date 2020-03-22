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Папа Римский призвал всех христиан вместе прочитать "Отче наш" в полдень 25 марта

Понтифик 27 марта лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра

ВАТИКАН, 22 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал всех христиан мира совместно помолиться за окончание пандемии коронавируса. С такой инициативой глава Римско-католической церкви выступил в традиционном воскресном обращении к верующим "Ангелус", в третий раз подряд из-за карантина передававшемся онлайн и в телеэфире.

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"В эти дни испытания, когда все человечество столкнулось с угрозой пандемии, хочу предложить всем христианам воссоединиться в обращении к небесам. Приглашаю всех глав церквей, всех христианских общин, христиан всех конфессий воззвать к Всевышнему, помолившись одновременно. Приглашаю произнести "Отче наш" 25 марта в полдень", - сказал Франциск.

Он также объявил, что в пятницу, 27 марта, лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра. "На пандемию вируса мы хотим ответить пандемией молитвы и сочувствия", - добавил понтифик.

В Италии с момента начала пандемии коронавирусом заразились более 53,5 тыс. человек, умерли от вызываемого инфекцией заболевания и его последствий почти 5 тыс. человек. На всей территории страны с 10 марта действует строгий карантин и запрет на передвижение населения без веской причины.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканИталияРаспространение коронавируса нового типа
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