В Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 626

ХЕЛЬСИНКИ, 22 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло до 626, за сутки увеличившись на 105. Об этом сообщил в воскресенье финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

"В Финляндии к настоящему моменту зафиксировано 626 случаев заражения", - говорится в сообщении. 21 марта сообщалось о 521 случае, в этот же день был зарегистрирован и первый в стране летальный исход от вызываемого коронавирусом заболевания - умер пожилой человек.

С 19 марта по 13 апреля Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. В стране закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома. Кроме того, запрещено собираться в группы из более чем 10 человек.