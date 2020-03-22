{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 626

За сутки оно увеличилось на 105

ХЕЛЬСИНКИ, 22 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло до 626, за сутки увеличившись на 105. Об этом сообщил в воскресенье финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"В Финляндии к настоящему моменту зафиксировано 626 случаев заражения", - говорится в сообщении. 21 марта сообщалось о 521 случае, в этот же день был зарегистрирован и первый в стране летальный исход от вызываемого коронавирусом заболевания - умер пожилой человек.

С 19 марта по 13 апреля Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. В стране закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома. Кроме того, запрещено собираться в группы из более чем 10 человек.

Теги
ФинляндияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367
Из 61 нового случая 54 зафиксированы в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС