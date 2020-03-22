{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В ВОЗ считают, что до появления вакцины от нового коронавируса пройдет не меньше года

Необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех, отметили в организации
Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года. Об этом в интервью воскресной программе Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Для разработки и испытания вакцин требуется много времени. Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех, - сказал он. - Необходимо соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить. Следует быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год, но это отнюдь не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать".

По данным ВОЗ, в мире ведется разработка около 20 вакцин от коронавируса нового вида. Как отметил Райан, уже испытывается вакцина, созданная в США, однако на этой и следующей неделе должны быть начаты испытания еще нескольких препаратов на основе нуклеиновых кислот. По словам представителя ВОЗ, разработка подобных вакцин занимает меньше всего времени, в то время как "другие вакцины требуют проведения значительно большего количества научных исследований". Помимо разработки вакцин во многих странах мира проводятся испытания эффективности различных лекарств и их сочетаний при лечении людей, заразившихся новым коронавирусом.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367
Из 61 нового случая 54 зафиксированы в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС