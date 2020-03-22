{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 2,1 тыс.

Средний возраст зараженных составляет 47 лет

ХЕЛЬСИНКИ, 22 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 2132, за сутки зафиксировано 206 новых случая инфицирования. Об этом сообщил в воскресенье норвежский Институт здравоохранения.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

По его данным, чуть более тысячи человек заразились в Норвегии, 915 - за границей, 203 - при невыясненных обстоятельствах. При этом средний возраст зараженных составляет 47 лет.

Правительство Норвегии из-за ситуации с пандемией ввело запрет на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен погранконтроль на границах внутри Шенгена. По решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств.

Неделю назад в Норвегии была зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом, к настоящему моменту умерших уже семеро. Первый случай заражения здесь выявили в конце февраля.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367
Из 61 нового случая 54 зафиксированы в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС