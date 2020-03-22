В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 2,1 тыс.

ХЕЛЬСИНКИ, 22 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 2132, за сутки зафиксировано 206 новых случая инфицирования. Об этом сообщил в воскресенье норвежский Институт здравоохранения.

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По его данным, чуть более тысячи человек заразились в Норвегии, 915 - за границей, 203 - при невыясненных обстоятельствах. При этом средний возраст зараженных составляет 47 лет.

Правительство Норвегии из-за ситуации с пандемией ввело запрет на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен погранконтроль на границах внутри Шенгена. По решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств.

Неделю назад в Норвегии была зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом, к настоящему моменту умерших уже семеро. Первый случай заражения здесь выявили в конце февраля.