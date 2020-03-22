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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Турции впервые выписали штраф за нарушение карантина по коронавирусу

Вместо того, чтобы провести положенные две недели дома, пара иностранцев вопреки закону периодически выходила на улицу

АНКАРА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Турции впервые выписали штраф за нарушение карантинных мер, которые предусмотрены для лиц, приехавших из неблагополучных с точки зрения распространения коронавируса стран. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NTV.

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По его данным, инцидент произошел в городе Конья. Супружеская пара иностранцев, работающих в Турции, несколько дней назад вернулась из Германии. Вместо того, чтобы провести положенные две недели дома, они вопреки закону периодически выходили на улицу. Об этом в полицию сообщили бдительные соседи. Прибывшие сотрудники правопорядка убедились, что пара действительно нарушает условия карантина, и оштрафовала каждого из них на 3150 турецких лир ($480).

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. По данным министерства здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения в стране составляет 947 человек. По меньшей мере 21 человек умер от заболевания, вызванного коронавирусом.

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ТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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