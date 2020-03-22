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Распространение коронавируса нового типа

Франция прерывает авиасообщение со своими заморскими территориями

Число заразившихся новым коронавирусом во Франции составило 14459

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Авиаперелеты между европейской частью Франции и ее заморскими территориями будут прерваны с понедельника в рамках противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщается в официальном вестнике Journal Officiel.

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"Перемещения людей коммерческим воздушным транспортом, кроме исключительных случаев, запрещены до 15 апреля 2020 года: с европейской территории [Франции] в направлении Реюньона, Майотты, Гваделупы, Мартиники, Гвианы, Сен-Мартена и Сен-Бартелеми; с территории одной из перечисленных административных единиц и в направлении европейской части страны; движение коммерческого транспорта между этими сообществами", - гласит распоряжение, которое, согласно описанию, распространяется на все вылеты, запланированные с 23 марта.

До этого распоряжения вопрос авиасообщения между территориями Франции регулировался на уровне местных властей и даже по инициативе авиакомпаний.

Число заразившихся новым коронавирусом во Франции по состоянию на вечер субботы составило 14459, количество летальных исходов - 562. С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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