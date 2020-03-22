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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Китае не учли в статистике 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса

Они были помещены в карантин и взяты под медицинское наблюдение, отмечает газета South China Morning Post

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 марта. /ТАСС/. Органы здравоохранения КНР выявили в стране более 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса нового типа, которые не были включены в официальную статистику общего числа заболевших COVID-19. Об этом сообщила в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на данные правительства, которые не предаются огласке.

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"На конец февраля тесты более чем 43 тыс. жителей Китая дали положительный результат на [коронавирусную инфекцию] COVID-19, [у этих людей] не было непосредственных симптомов, что характерно для состояния, обычно называемого асимптоматическим. Они были помещены в карантин и взяты под медицинское наблюдение, но при этом не были включены в официальный список подтвержденных случаев, который на то время достигал порядка 80 тыс.", - пишет издание в своей электронной версии.

Таким образом, количество инфицированных коронавирусом в Китае, по версии гонконгской газеты, в действительности может оказаться на треть больше, чем официально заявлено.

Ученые пока не смогли прийти к единому мнению о том, какую роль могут играть такие бессимптомные носители в процессе передачи коронавирусной инфекции другим людям. У некоторых пациентов признаки заболевания проявляются через пять дней, но в отдельных случаях инкубационный период может достигать до трех недель, отмечает издание.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) склонна классифицировать всех людей, у которых был выявлен положительный результат на коронавирус, как подтвержденные случаи заражения COVID-19, независимо от того, испытывают ли пациенты признаки недомогания, или нет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

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