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Распространение коронавируса нового типа
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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367

Из 61 нового случая 54 зафиксированы в Москве
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 61 до 367 за последние сутки. Из новых случаев 54 зафиксированы в Москве, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах. Распределение по регионам: Москва - 54 случая, Новгородская область - 1 случай, Кировская область - 2 случая, Архангельская область - 1 случай, Брянская область - 1 случай, Удмуртская Республика - 2 случая", - сообщили в штабе.

В штабе подчеркнули, что распространение инфекции в России вызвано завозом из стран Европы.

Согласно данным штаба, на данный момент выздоровели 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан Китая и один гражданин Италии. Также были выписаны трое россиян с лайнера Diamond Princess.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что поводов для паники вокруг коронавируса в стране нет, поскольку благодаря раннему введению запретительных мер инфекция получила ограниченное распространение. Кроме того, правительство не фиксирует роста числа пневмоний в 2020 году, а в некоторых регионах отмечается снижение.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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