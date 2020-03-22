Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки выросло до 191

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Еще 54 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве за последние сутки, всего в городе зафиксирован 191 случай. Об этом сообщили журналистам в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве подтверждены еще 54 случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания", - сказали в штабе.

По данным штаба, среди новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве есть граждане других стран. "Среди заболевших есть граждане других государств. Все они также получают необходимое лечение в стационарах Москвы", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, уже установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры авиарейсов, которыми летели заболевшие. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.