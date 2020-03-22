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Распространение коронавируса нового типа

ДУМ КБР опровергает информацию о том, что имам села заразился коронавирусом

Духовные лидеры также просят жителей не сеять панику, а приложить "больше усилий, для того чтобы эта болезнь не распространялась в нашей республике"

НАЛЬЧИК, 22 марта. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии (КБР) опровергает информацию о том, что один из заразившихся коронавирусом жителей региона является сельским имамом. Информация об этом опубликована в воскресенье на странице ДУМ в Instagram.

В Минздраве КБР сообщили ТАСС, что состояние одного из двух жителей региона, заразившихся коронавирусом остается стабильно тяжелым. В воскресенье в социальных сетях появилась информация о том, что заразившийся - имам одного из сел, который ездил со своей супругой за рубеж.

"Уважаемые жители Кабардино Балкарии, братья и сестры, к большому сожалению мы узнали, что в нашей республике есть случаи заражения коронавирусом. И в связи с этим распространилась информация о том, что один из подвергшихся заражению является имамом. Хотим опровергнуть данную информацию и призвать людей к сохранению спокойствия и терпимости, а так же от распространения сплетен и ложной информации", - говорится в сообщении.

Духовные лидеры просят жителей не сеять панику, а приложить "больше усилий, для того чтобы эта болезнь не распространялась в нашей республике". Заболел житель нашей республики, один из наших братьев и мы просим у Всевышнего Аллаха скорейшего выздоровления для него, добавили в ДУМ.

В ДУМ также сообщили, что с 23 марта Северо-Кавказский Исламский университету имени Имама Абу Ханифы переходит на дистанционное обучение, а все воскресные школы временно приостановили свою работу.

По данным оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в КБР в настоящее время 17 человек госпитализированы и проходят обследование, 83 человека - на самоизоляции под медицинским наблюдением.

Теги
РоссияКабардино-БалкарияРаспространение коронавируса нового типа
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