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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Дании увеличилось до 1395

Сейчас в больницах находятся 232 заразившихся

СТОКГОЛЬМ, 22 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Дании возросло за сутки на 69 - до 1395 человек, сообщило в воскресенье Управление безопасности пациентов.

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Сейчас в больницах находятся 232 заразившихся, 46 - в отделениях интенсивной терапии. 13 пациентов умерли. Тестирование прошли 12351 человек. Общее число инфицированных в стране в действительности может быть больше, так как власти берут анализы лишь у больных и пациентов, состояние здоровья которых ослаблено.

По прогнозу Управления здравоохранения, до 580 тыс. датчан могут заразиться коронавирусом нового типа этой весной.

Правительство Дании закрыло с 14 марта границы для иностранцев в связи с распространением коронавируса, жителей страны призвали отказаться от поездок за границу без крайней необходимости и не проводить собрания численностью более 10 человек. Власти также закрыли все учебные заведения. Госслужащие, не выполняющие критически важные задачи, с 13 марта отправлены на две недели по домам с сохранением зарплаты.

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ДанияРаспространение коронавируса нового типа
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