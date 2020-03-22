Посольство РФ призвало временно находящихся в Испании россиян срочно вернуться на родину

МАДРИД, 22 марта. /ТАСС/. Посольство России в Мадриде призвало соотечественников, временно находящихся в Испании, срочно вернуться в РФ из-за мер, связанных с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в публикации, сделанной в воскресенье на странице диппредставительства в Facebook.

"Посольство настоятельно призывает россиян, временно находящихся в Испании, срочно вернуться на родину", - уточняется в сообщении. В дипмиссии объяснили свой призыв "сокращением внутреннего и международного транспортного сообщения в Испании". В посольстве рекомендовали гражданам РФ воспользоваться регулярными рейсами авиакомпании "Аэрофлот", которые летают по маршруту Мадрид - Москва.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено свыше 28,5 тыс. заболевших, более 1,7 тыс. человек умерли.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.