В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 500

"За последние 24 часа зарегистрировано 119 новых случаев, в результате чего общее число заболевших достигло 511, - указал он. - 17 человек выздоровели". По словам спикера ведомства, главной причиной заражения становится то, что многие не придерживаются рекомендаций избегать большого скопления людей. Всего, как отметил аль-Али, Саудовская Аравия провела 23 тыс. лабораторных тестов на коронавирус.

Между тем, согласно информации газеты Asharq Al-Awsat, из 119 новых заболевших 72 человека имеют гражданство Турции. Все они выявлены в одной из гостиниц Мекки.

В рамках мер по борьбе с коронавирусом в начале марта власти королевства отложили на неопределенное время умру (малый хадж) для подданных и проживающих в королевстве иностранцев. Были введены серьезные ограничения и для иностранных паломников на совершение умры, которую, в отличие от большого хаджа, можно осуществлять в любое время года. Отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции, с 15 марта приостановлено сроком на две недели международное авиасообщение. Кроме того, принято решение на две недели приостановить работу пассажирского транспорта внутри страны. 20 марта официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар сообщил о том, что из-за коронавируса закрываются на неопределенное время две главные святыни ислама - Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине.