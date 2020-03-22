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Авиакомпании России за неделю вернули почти 20 тыс. человек из девяти стран

Речь идет о Болгарии, Венгрии, Индия, Индонезии, Кипре, Молдавии, Испании, Франции и Черногории

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании вернули в Россию почти 20 тысяч человек из девяти стран за неделю. Об этом говорится в совместном сообщении Минтранса и Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей работу по возвращению граждан РФ из иностранных государств.

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"За прошедшую неделю, из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация - Болгарии, Венгрии, Индия, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории - российскими авиакомпаниями доставлено 19 942 человек, из них 4547 иностранных граждан. За 20 и 21 марта - доставлено 8256 пассажиров, из них 1268 иностранцы", - говорится в сообщении.

МИД в ходе совещания сообщил, что сформировал список из 30 стран, откуда оперативно требуется перевозка. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих обратился к МИД РФ с просьбой до 26 марта сформировать точный список граждан, которым необходима помощь при их доставке в Россию, отмечается в сообщении.

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