В какие иностранные города пока разрешено летать. Но только из Москвы

Росавиация с 23 марта временно приостановит авиасообщение со многими странами, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города, а также чартеров для вывоза россиян домой.
Список разрешенных к полетам направлений:
- Австралия — Сидней
- Австрия — Вена
- Азербайджан — Баку
- Албания — Тирана
- Алжир — Алжир
- Антигуа И Барбуда — Сент-Джонс
- Аргентина- Буэнос-Айрес
- Армения — Ереван
- Афганистан — Кабул
- Багамские Острова — Нассау
- Бангладеш — Дакка
- Барбадос — Бриджтаун
- Бахрейн — Манама
- Беларусь — Минск
- Бельгия — Брюссель
- Бенин — Порто-Ново
- Болгария — София
- Боливия — Ла-Пас
- Босния и Герцеговина — Сараево
- Бразилия — Рио-Де-Жанейро
- Бруней — Бандар-Сери-Бегаван
- Буркина-Фасо — Уагадугу
- Бутан — Тхимпху
- Великобритания — Лондон
- Венгрия — Будапешт
- Венесуэла — Каракас
- Вьетнам — Ханой
- Габон — Либревиль
- Гайана — Джорджтаун
- Гамбия — Банжул
- Гана — Аккра
- Гватемала — Гватемала
- Гвинейская Республика — Конакри
- Германия — Берлин
- Гондурас — Тегусигальпа
- Греция — Афины
- Грузия — Тбилиси
- Дания — Копенгаген
- Джибути — Джибути
- Доминиканская Республика — Пунта-Кана
- Др Конго — Киншаса
- Египет — Каир
- Замбия — Лусака
- Израиль — Тель-Авив
- Индия — Нью-Дели
- Индонезия — Денпасар
- Иордания — Амман
- Ирак — Багдад
- Иран — Тегеран
- Ирландия — Дублин
- Исландия — Рейкьявик
- Испания — Мадрид
- Италия — Рим
- Казахстан — Алма-Ата
- Камбоджа — Пномпеень
- Камерун — Яунде
- Канада — Торонто
- Катар — Доха
- Кения — Найроби
- Кипр — Ларнака
- Киргизия — Бишкек
- Китай — Пекин
- Колумбия — Богота
- Коста-Рика — Сан-Хосе
- Кот-д'И__вуар — Ямусукро
- Куба — Гавана
- Кувейт — Эль-Кувейт
- Латвия — Рига
- Либерия — Монровия
- Ливан — Бейрут
- Литва — Вильнюс
- Лихтенштейн — Вадуц
- Люксембург — Люксембург
- Маврикий — Порт-Луи
- Мавритания — Нуакшот
- Малайзия — Куала-Лумпур
- Мальдивы — Мале
- Мальта — Валлетта
- Мексика — Канкун
- Молдавия — Кишинёв
- Монако — Монако
- Монголия — Улан-Батор
- Марокко — Касабланка
- Намибия — Виндхук
- Непал — Катманду
- Нигерия — Абуджа
- Нидерланды — Амстердам
- Никарагуа — Манагуа
- Новая Зеландия — Веллингтон
- Норвегия — Осло
- ОАЭ — Дубай
- Оман — Маскат
- Пакистан — Карачи
- Палестина — Ра́малла
- Панама — Панама-Сити
- Парагвай — Асунсьон
- Перу — Лима
- Польша — Варшава
- Португалия — Лиссабон
- Республика Конго — Браззавиль
- Республика Корея — Сеул
- Руанда — Кигали
- Румыния — Бухарест
- Сальвадор — Сан-Сальвадор
- Сан-Марино — Сан-Марино
- Саудовская Аравия — Джидда
- Северная Македония — Скопье
- Сейшельские Острова — Виктория
- Сенегал — Дакар
- Сент-Винсент И Гренадины — Кингстаун
- Сент-Люсия — Кастри
- Сербия — Белград
- Сингапур — Сингапур
- Словакия — Братислава
- Словения — Любляна
- Сомали — Могадишо
- Судан — Хартум
- Суринам — Парамарибо
- США — Нью-Йорк
- Таиланд — Бангкок
- Танзания — Додома
- Того — Ломе
- Тринидад И Тобаго — Порт-Оф-Спейн
- Тунис — Энфида
- Турция — Стамбул
- Узбекистан — Ташкент
- Уругвай — Монтевидео
- Филиппины — Манила
- Финляндия — Хельсинки
- Франция — Париж
- Хорватия — Загреб
- ЦАР — Банги
- Черногория — Подгорица
- Чехия — Прага
- Чили — Сантьяго
- Швейцария — Женева
- Швеция — Стокгольм
- Шри-Ланка — Коломбо
- Эквадор — Кито
- Экваториальная Гвинея — Малабо
- Эсватини — Мбабане
- Эстония — Таллин
- Эфиопия — Аддис-Абеба
- ЮАР — Йоханнесбург
- Ямайка — Кингстон
- Япония — Токио