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Распространение коронавируса нового типа

В какие иностранные города пока разрешено летать. Но только из Москвы

© Гавриил Григоров/ТАСС

Росавиация с 23 марта временно приостановит авиасообщение со многими странами, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города, а также чартеров для вывоза россиян домой.

Список разрешенных к полетам направлений:

  • Австралия — Сидней
  • Австрия — Вена
  • Азербайджан — Баку
  • Албания — Тирана
  • Алжир — Алжир
  • Антигуа И Барбуда — Сент-Джонс
  • Аргентина- Буэнос-Айрес
  • Армения — Ереван
  • Афганистан — Кабул
  • Багамские Острова — Нассау
  • Бангладеш — Дакка
  • Барбадос — Бриджтаун
  • Бахрейн — Манама
  • Беларусь — Минск
  • Бельгия — Брюссель
  • Бенин — Порто-Ново
  • Болгария — София
  • Боливия — Ла-Пас
  • Босния и Герцеговина — Сараево
  • Бразилия — Рио-Де-Жанейро
  • Бруней — Бандар-Сери-Бегаван
  • Буркина-Фасо — Уагадугу
  • Бутан — Тхимпху
  • Великобритания — Лондон
  • Венгрия — Будапешт
  • Венесуэла — Каракас
  • Вьетнам — Ханой
  • Габон — Либревиль
  • Гайана — Джорджтаун
  • Гамбия — Банжул
  • Гана — Аккра
  • Гватемала — Гватемала
  • Гвинейская Республика — Конакри
  • Германия — Берлин
  • Гондурас — Тегусигальпа
  • Греция — Афины
  • Грузия — Тбилиси
  • Дания — Копенгаген
  • Джибути — Джибути
  • Доминиканская Республика — Пунта-Кана
  • Др Конго — Киншаса
  • Египет — Каир
  • Замбия — Лусака
  • Израиль — Тель-Авив
  • Индия — Нью-Дели
  • Индонезия — Денпасар
  • Иордания — Амман
  • Ирак — Багдад
  • Иран — Тегеран
  • Ирландия — Дублин
  • Исландия — Рейкьявик
  • Испания — Мадрид
  • Италия — Рим
  • Казахстан — Алма-Ата
  • Камбоджа — Пномпеень
  • Камерун — Яунде
  • Канада — Торонто
  • Катар — Доха
  • Кения — Найроби
  • Кипр — Ларнака
  • Киргизия — Бишкек
  • Китай — Пекин
  • Колумбия — Богота
  • Коста-Рика — Сан-Хосе
  • Кот-д'И__вуар — Ямусукро
  • Куба — Гавана
  • Кувейт — Эль-Кувейт
  • Латвия — Рига
  • Либерия — Монровия
  • Ливан — Бейрут
  • Литва — Вильнюс
  • Лихтенштейн — Вадуц
  • Люксембург — Люксембург
  • Маврикий — Порт-Луи
  • Мавритания — Нуакшот
  • Малайзия — Куала-Лумпур
  • Мальдивы — Мале
  • Мальта — Валлетта
  • Мексика — Канкун
  • Молдавия — Кишинёв
  • Монако — Монако
  • Монголия — Улан-Батор
  • Марокко — Касабланка
  • Намибия — Виндхук
  • Непал — Катманду
  • Нигерия — Абуджа
  • Нидерланды — Амстердам
  • Никарагуа — Манагуа
  • Новая Зеландия — Веллингтон
  • Норвегия — Осло
  • ОАЭ — Дубай
  • Оман — Маскат
  • Пакистан — Карачи
  • Палестина — Ра́малла
  • Панама — Панама-Сити
  • Парагвай — Асунсьон
  • Перу — Лима
  • Польша — Варшава
  • Португалия — Лиссабон
  • Республика Конго — Браззавиль
  • Республика Корея — Сеул
  • Руанда — Кигали
  • Румыния — Бухарест
  • Сальвадор — Сан-Сальвадор
  • Сан-Марино — Сан-Марино
  • Саудовская Аравия — Джидда
  • Северная Македония — Скопье
  • Сейшельские Острова — Виктория
  • Сенегал — Дакар
  • Сент-Винсент И Гренадины — Кингстаун
  • Сент-Люсия — Кастри
  • Сербия — Белград
  • Сингапур — Сингапур
  • Словакия — Братислава
  • Словения — Любляна
  • Сомали — Могадишо
  • Судан — Хартум
  • Суринам — Парамарибо
  • США — Нью-Йорк
  • Таиланд — Бангкок
  • Танзания — Додома
  • Того — Ломе
  • Тринидад И Тобаго — Порт-Оф-Спейн
  • Тунис — Энфида
  • Турция — Стамбул
  • Узбекистан — Ташкент
  • Уругвай — Монтевидео
  • Филиппины — Манила
  • Финляндия — Хельсинки
  • Франция — Париж
  • Хорватия — Загреб
  • ЦАР — Банги
  • Черногория — Подгорица
  • Чехия — Прага
  • Чили — Сантьяго
  • Швейцария — Женева
  • Швеция — Стокгольм
  • Шри-Ланка — Коломбо
  • Эквадор — Кито
  • Экваториальная Гвинея — Малабо
  • Эсватини — Мбабане
  • Эстония — Таллин
  • Эфиопия — Аддис-Абеба
  • ЮАР — Йоханнесбург
  • Ямайка — Кингстон
  • Япония — Токио
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