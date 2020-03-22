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Распространение коронавируса нового типа

Первую смерть от последствий коронавируса зафиксировали в Северной Македонии

Число инфицированных в стране достигло 114

ТАСС, 22 марта. Министр здравоохранения Северной Македонии Венков Филипче сообщил в воскресенье о первом случае смерти пациента, заразившегося новым коронавирусом. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"57-летняя женщина, которая умерла в больнице в городе Куманово на севере страны вечером в субботу, стала первой жертвой коронавируса", - заявил Филипче. Уточняется, что факт заражения новым коронавирусом был установлен посмертно.

Число инфицированных коронавирусом в Северной Македонии достигло 114. В связи с распространением инфекции в стране с 18 марта введен режим чрезвычайной ситуации. Отменено проведение досрочных парламентских выборов, запланированных ранее на 12 апреля. Закрыты все границы на въезд и выезд. Не работают рестораны и кафе, а также торговые центры. Доступ сохраняется только к продуктовым магазинам и аптекам. По прогнозам Минздрава, к середине апреля число заболевших в стране может достигнуть 2 тыс.

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Северная МакедонияРаспространение коронавируса нового типа
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