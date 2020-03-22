Первую смерть от последствий коронавируса зафиксировали в Северной Македонии

"57-летняя женщина, которая умерла в больнице в городе Куманово на севере страны вечером в субботу, стала первой жертвой коронавируса", - заявил Филипче. Уточняется, что факт заражения новым коронавирусом был установлен посмертно.

Число инфицированных коронавирусом в Северной Македонии достигло 114. В связи с распространением инфекции в стране с 18 марта введен режим чрезвычайной ситуации. Отменено проведение досрочных парламентских выборов, запланированных ранее на 12 апреля. Закрыты все границы на въезд и выезд. Не работают рестораны и кафе, а также торговые центры. Доступ сохраняется только к продуктовым магазинам и аптекам. По прогнозам Минздрава, к середине апреля число заболевших в стране может достигнуть 2 тыс.