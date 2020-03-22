{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Минздрав заявил, что только врач может определить необходимость применения аппарата ИВЛ

В газете The Moscow Times ранее появилась информация о том, что в России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богатых россиян, которые начали массово их скупать

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минздрав России предупреждает, что только врач может определить необходимость использования аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при пневмонии.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства, комментируя появившуюся в газете The Moscow Times информацию о том, что в России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богатых россиян, которые начали массово их скупать для использования в личных целях в связи с распространением коронавируса.

"Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара. Кроме ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. В связи с этим покупка ИВЛ для личного использования лишена смысла", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что организации государственной системы здравоохранения полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции легких.

Ранее правительство РФ сообщило, что в стране к применению готовы более 40 тыс. аппаратов ИВЛ в случае увеличения в России числа пациентов с болезнью, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Италии за сутки из-за коронавируса умер 651 человек
В целом число жертв достигло 5476
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС