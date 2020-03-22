Минздрав заявил, что только врач может определить необходимость применения аппарата ИВЛ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минздрав России предупреждает, что только врач может определить необходимость использования аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при пневмонии.

Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства, комментируя появившуюся в газете The Moscow Times информацию о том, что в России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богатых россиян, которые начали массово их скупать для использования в личных целях в связи с распространением коронавируса.

"Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара. Кроме ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. В связи с этим покупка ИВЛ для личного использования лишена смысла", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что организации государственной системы здравоохранения полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции легких.

Ранее правительство РФ сообщило, что в стране к применению готовы более 40 тыс. аппаратов ИВЛ в случае увеличения в России числа пациентов с болезнью, вызванной новой коронавирусной инфекцией.