Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус

МАДРИД, 22 марта. /ТАСС/. Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус нового типа. Соответствующее заявление тенор сделал в публикации, размещенной в воскресенье на его странице в Facebook .

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"Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), - написал он. - Я и моя семья находимся в самоизоляции". "У меня был жар и кашель, поэтому я решил сделать тест, и результат оказался положительным", - уточнил 79-летний оперный певец.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено свыше 28,5 тыс. заболевших, более 1,7 тыс. человек умерли.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.