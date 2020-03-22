Власти Сирии приостанавливают работу общественного транспорта

ТАСС, 22 марта. Правительство Сирии приняло решение из-за угрозы распространения коронавируса временно остановить работу общественного транспорта во всех провинциях страны. Об этом сообщило в воскресенье сирийское агентство SANA .

Согласно распоряжению сирийского кабинета министров, "приостановливаются все общественные перевозки как государственных, так и частных предприятий во всех провинциях страны, начиная с 20:00 по местному времени (21:00 мск) понедельника". В постановлении указывается, что междугородний общественный транспорт должен временно прекратить свою работу с 20:00 по местному времени в ближайший вторник.

Как отмечается в постановлении правительства Сирии, все министерства, объединения или профессиональные союзы, а также предприятия частного сектора должны самостоятельно обеспечить транспортом своих работников, присутствие которых на производстве необходимо.

Ранее сирийскими властями было принято решение о приостановке основного вида общественного транспорта в стране - рейсовых автобусов - в некоторых крупных городах: Алеппо, Хомсе, Латакии и Тартусе.

В субботу правительство Сирии приняло решение о прекращении с 23 марта работы большинства госучреждений до особого распоряжения властей в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, было дано указание о закрытии всех торговых рынков и коммерческих структур, фирм по обслуживанию населения, социальных и культурных ассоциаций. 14 марта президент Сирии Башар Асад подписал указ о переносе выборов в Народный Совет (однопалатный парламент) с 13 апреля на 20 мая из-за угрозы коронавируса. Власти отменили занятия в школах, техникумах и университетах. 17 марта было объявлено о закрытии интернет-кафе, театров, кинозалов, спортивных клубов и введении запрета на употребление кальянов на уличном пространстве и внутри помещений. По данным Минздрава Сирии, в стране до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом.