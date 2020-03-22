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Распространение коронавируса нового типа

Глава МИД Доминиканской Республики заразился коронавирусом

Мигель Варгас уточнил, что у него не наблюдается "никаких симптомов"

ТАСС, 22 марта. Министр иностранных дел Доминиканской Республики Мигель Варгас объявил, что медики диагностировали у него заражение коронавирусом. Об этом в воскресенье политик сообщил в своем Twitter.

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"Сегодня я получил результаты теста на наличие COVID-19. Они оказались положительными", - написал он.

Варгас уточнил, что у него не наблюдается "никаких симптомов [заболевания]".

По данным Минздрава Доминиканской Республики, на 21 марта в стране было зафиксировано 202 случая заражения коронавирусом, три человека умерли.

Теги
Доминиканская РеспубликаРаспространение коронавируса нового типа
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