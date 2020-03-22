В Мозамбике выявили первый случай инфицирования коронавирусом

ПРЕТОРИЯ, 22 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Мозамбике. Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения страны Арминду Даниэл Тиагу.

Речь идет о мужчине 70 лет, тест на коронавирус которого дал положительный результат, цитирует министра агентство "Синьхуа".

Мозамбик стал 44-м по счету государством Африки из 54, где выявлены инфицированные коронавирусом. Общее число заболевших на континенте превысило 1,1 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.