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Глава МИД Италии лично прибыл встречать самолет с военными вирусологами из России

Также из РФ прибудет медицинское оборудование

РИМ, 22 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что лично направился на военный аэродром под Римом встречать самолеты с медиками и оборудованием из РФ. Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

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"Я отправляюсь в Пратика-ди-Маре, чтобы лично наблюдать в тесном сотрудничестве с министерством обороны и департаментом гражданской защиты прибытие девяти самолетов из России, которые доставят из России медицинское оборудование", - написал Ди Майо.

Ранее в Минобороны уточнили, что военный транспортник доставит на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре в 30 км юго-западнее Рима "передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий" в качестве помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса.

21 марта президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать Италии необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры.

Теги
ИталияРоссияДи Майо, Луиджи
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