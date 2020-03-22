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Распространение коронавируса нового типа

Меркель поблагодарила всех, кто отказался от социальных контактов

Подавляющее большинство людей поняло, что от каждого из них зависит успех в борьбе с коронавирусом, отметила канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила всех, кто на фоне распространения коронавируса отказался от социальных контактов. С соответствующим заявлением она выступила в воскресенье в Берлине.

"Подавляющее большинство людей поняло, что от каждого из них зависит успех в борьбе с вирусом, что каждый может сделать свой вклад, - сказала она. - Тем, кто уже это делает, я хочу сказать: благодарю вас. Я понимаю, что это является лишением в экономическом и в личном плане".

Ранее правительство ФРГ и федеральные земли по итогам телефонной конференции в воскресенье договорились ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса. Основная мера - запрет собираться более чем по двое, исключения будут сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. Контакты с другими необходимо довести до минимума. Для этого следует, в частности, соблюдать дистанцию в 1,5 м от ближайшего человека в общественных местах. "Нарушения ограничений будет контролировать полиция и административные органы", - сказала Меркель.

При этом никто не запрещает каждой отдельной федеральной земле действовать жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно будет не по двое, а только поодиночке. В Саксонии решили с понедельника ввести повсеместный карантин, хотя на сегодняшней конференции такого решения не принималось. Бавария ввела карантин уже в середине недели.

Также сейчас решили закрыть по всей стране рестораны, парикмахерские и косметические салоны.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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