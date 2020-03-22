В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Данные исследований свидетельствуют, что курильщики могут тяжелее переносить симптомы заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, а также имеют больше шансов попасть в реанимацию, сообщил в воскресенье заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.

Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией. "Поэтому на сегодняшний день, можно утверждать, что курение - это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции, - отмечает Салагай. - Дорогие друзья, соблюдайте меры профилактики, отказывайтесь от табака и будьте здоровы".