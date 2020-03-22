Минкультуры рекомендует кинотеатрам приостановить работу с 23 марта

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства.

"Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в подписанном главой министерства Ольгой Любимовой приказе отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Документ был доведен до органов исполнительной власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления в сфере культуры.

Минкультуры ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий.