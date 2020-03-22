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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Италии за сутки из-за коронавируса умер 651 человек

В целом число жертв достигло 5476

РИМ, 22 марта. /ТАСС/. Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило 651 человек. Это ниже, чем накануне, когда было зарегистрировано наибольшее число смертей с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 5476 человек. Новые данные сообщил в воскресенье глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"Сегодня мы зарегистрировали 651 смерть пациентов. Число излечившихся сегодня 952 и 7024 всего", - сказал Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 59138, почти на 4 тыс. больше, чем днем ранее, уточнил он.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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