Меркель рассказала, как пандемия повлияла на ее жизнь

БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на фоне распространения коронавируса отменила почти все встречи. С соответствующим заявлением она выступила в воскресенье в Берлине.

"Я отменила почти все мероприятия, которые подразумевают, что кто-то приходит в ведомство канцлера или что мне нужно куда-то ехать. Моя жизнь тоже принципиально поменялась и состоит теперь в значительной степени из теле- и видеоконференций", - сказала она.

Ранее правительство ФРГ и федеральные земли по итогам телефонной конференции договорились ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса. Основной пункт - людям запрещают собираться более чем по двое, исключения будут сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. Контакты с другими людьми необходимо довести до минимума. Для этого следует, в частности, соблюдать дистанцию в 1,5 м от ближайшего человека в общественных местах. "Нарушения ограничений будет контролировать полиция и административные органы", - сказала Меркель.

Общефедеральный карантин было решено не вводить. Люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах. При этом никто не запрещает каждой отдельной федеральной земле действовать жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно будет не по двое, а только в одиночку. В Саксонии решили с понедельника ввести повсеместный карантин. Бавария ввела карантин уже в середине недели.

Также сейчас решили закрыть по всей стране рестораны, парикмахерские и косметические салоны, несмотря на то, что эта мера действует уже в ряде земель, в том числе, в Берлине.

Общее число заразившихся в ФРГ, по официальным данным, составляет 18,6 тыс. От последствий коронавируса умерли 55 человек.