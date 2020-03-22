{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Меркель рассказала, как пандемия повлияла на ее жизнь

Деятельность канцлера ФРГ, по ее словам, состоит теперь в значительной степени из теле- и видеоконференций

БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на фоне распространения коронавируса отменила почти все встречи. С соответствующим заявлением она выступила в воскресенье в Берлине.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Я отменила почти все мероприятия, которые подразумевают, что кто-то приходит в ведомство канцлера или что мне нужно куда-то ехать. Моя жизнь тоже принципиально поменялась и состоит теперь в значительной степени из теле- и видеоконференций", - сказала она.

Ранее правительство ФРГ и федеральные земли по итогам телефонной конференции договорились ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса. Основной пункт - людям запрещают собираться более чем по двое, исключения будут сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. Контакты с другими людьми необходимо довести до минимума. Для этого следует, в частности, соблюдать дистанцию в 1,5 м от ближайшего человека в общественных местах. "Нарушения ограничений будет контролировать полиция и административные органы", - сказала Меркель.

Общефедеральный карантин было решено не вводить. Люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах. При этом никто не запрещает каждой отдельной федеральной земле действовать жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно будет не по двое, а только в одиночку. В Саксонии решили с понедельника ввести повсеместный карантин. Бавария ввела карантин уже в середине недели.

Также сейчас решили закрыть по всей стране рестораны, парикмахерские и косметические салоны, несмотря на то, что эта мера действует уже в ряде земель, в том числе, в Берлине.

Общее число заразившихся в ФРГ, по официальным данным, составляет 18,6 тыс. От последствий коронавируса умерли 55 человек.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Италии за сутки из-за коронавируса умер 651 человек
В целом число жертв достигло 5476
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС