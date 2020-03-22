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Распространение коронавируса нового типа

Власти Британии порекомендовали 1,5 млн граждан страны не покидать дома

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании рекомендовали лицам, подвергающимся особо высокому риску из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не покидать свои дома. Как объявил в воскресенье на пресс-конференции в Лондоне министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик, речь идет примерно о 1,5 млн человек.

"Сейчас мы должны принять дополнительные меры и защитить людей, наиболее уязвимых с медицинской точки зрения, чтобы помочь их спасти. В соответствии с рекомендациям главного санитарного врача Национальная система здравоохранения включила в эту категорию до 1,5 млн человек в Англии, которые в случае заражения больше всего рискуют оказаться госпитализированными", - сказал министр.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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