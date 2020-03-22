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Меркель отправляется на домашний карантин

Канцлер ФРГ контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус
Канцлер ФРГ Ангела Меркель John MacDougall/Pool Photo via AP
Описание
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© John MacDougall/Pool Photo via AP

БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

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"Канцлеру после сегодняшнего выступления перед прессой доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус", - сказал он.

"Канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин", - добавил Зайберт. По его словам, в ближайшие дни она будет сдавать регулярные тесты. "В том числе и находясь на домашнем карантине, канцлер будет выполнять служебные обязанности", - заявил представитель кабмина.

Общее число заразившихся в ФРГ, по официальным данным, составляет 18,6 тыс. От последствий коронавируса умерли 55 человек.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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