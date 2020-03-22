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Распространение коронавируса нового типа

Контрактник Пентагона умер из-за заболевания, вызванного коронавирусом

Помещения, в которых работал этот сотрудник, продезинфицированы в соответствии с рекомендациями

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудник американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности умер в результате заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Пентагона.

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"С прискорбием сообщаем, что 21 марта в [пригороде Вашингтона в штате Вирджиния близ Пентагона] Кристал-Сити умер контрактник Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security and Cooperation Agency, DSCA). Ранее у него была обнаружена коронавирусная инфекция, он находился на лечении в местном госпитале, - отмечается в тексте. - Выражаем соболезнования его семье, друзьям и коллегам".

"Помещения, в которых работал сотрудник, продезинфицированы в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний, когда был получен положительный анализ", - сообщили в ведомстве.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 340 человек.

Почти половина всех случаев заражения в США - более 12 тыс. - приходятся на штат Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис. Далее идут штаты Вашингтон и Калифорния. В них зарегистрированы соответственно почти 1,8 тыс. и около 1,5 тыс. случаев.

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