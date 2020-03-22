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Полиция в Башкирии проверяет информацию о блогере, якобы отказавшейся от карантина

Гузель Шарафутдинова вернулась с семьей из Таиланда

ТАСС, 22 марта. Полиция в Уфе начала проверку размещенной в СМИ информации о блогере Гузели Шарафутдиновой, которая якобы отказалась проходить 14-дневный карантин. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики.

Как сообщается на сайте bash.news, блогер недавно вернулась из Таиланда и, игнорировав рекомендацию Минздрава о самоизоляции после заграничных поездок, отправилась в гости к матери, а в ответ на требование подписчиков сообщить о своем возвращении врачам, ответила, что сама знает, что делать, и отправила подписчиков в бан. По данным сайта, один из подписчиков написал на Шарафутдинову заявление в полицию.

"Информация, опубликованная в СМИ, проверяется", - сказали ТАСС в пресс-службе УМВД по республике, не пояснив, поступало ли в ведомство заявление.

Сама блогер в Instagram сообщила, что подверглась шквалу критики, несмотря на то, что находится дома. "На меня пожаловались президенту, написали заявление в полицию и обвинили в том, что я подвергаю опасности свою мать! Что дальше? Мне одно только не понятно - я сижу дома и ни разу не сказала, что я против карантина", - написала Шарафутдинова, уточнив, что чувствует себя хорошо.

Теги
РоссияБашкортостан
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