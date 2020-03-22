Пашинян поблагодарил Россию за содействие в возвращении на родину 140 граждан Армении

ЕРЕВАН, 22 марта. /ТАСС/. Официальный Ереван благодарен правительствам России и Грузии за оказанную помощь в возвращении 140 граждан Армении, которые после закрытия границы между государствами из-за распространения коронавируса оказались на КПП "Верхний Ларс" и не могли вернуться на родину. Об этом в воскресенье вечером в ходе прямого эфира на своей странице в "Фейсбуке" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы благодарны нашим российским и грузинским коллегам. С их активной помощью мы смогли вернуть наших граждан на родину. Прошу наших соотечественников, которые в настоящий момент находятся на территории РФ, возвращаться на родину только воздушным транспортом", - отметил Пашинян.

В субботу армянские власти сообщили о том, что 140 граждан Армении, которые находились на КПП "Верхний Ларс", смогли вернуться домой через территорию Грузии .