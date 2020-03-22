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Распространение коронавируса нового типа

В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1071

Состояние 18 заболевших оценивается как тяжелое, 37 человек выздоровели

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Израиле выросло до 1071, увеличившись на 126 с утра 22 марта. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.

По его данным, состояние 18 заболевших оценивается как тяжелое, 37 человек выздоровели.

В пятницу министерство здравоохранения сообщило о первой в Израиле смерти пациента, заразившегося коронавирусом. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у соотечественника, вернувшегося из Италии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.

Теги
ИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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