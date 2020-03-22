В Италию прибыл первый самолет с медпомощью из России

РИМ, 22 марта. /ТАСС/. Первый самолет с российскими медиками и оборудованием прибыл в Италию. Как сообщили в воскресенье журналистам в посольстве РФ, военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) с военными вирусологами, медиками и оборудованием на борту приземлился на военную базу в Пратика-ди-Маре в 30 км к югу-западу от Рима.

Всего в Италии ожидаются девять самолетов с военными медиками, специалистами в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий. В субботу президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. Как сообщают итальянские источники, операция носит название "Из России с любовью".

На военный аэродром прибыл министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Как он информировал ранее, первая помощь в виде бригад специалистов, работавших в Ухане, и медоборудования прибыла из Китая. Медицинские маски в Италию направили из Египта, Индии, Германии. Кроме того МИД республики добился разблокировки экспортных поставок масок из разных стран.