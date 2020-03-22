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Распространение коронавируса нового типа

Из Касабланки 23 марта планируется вывезти спецрейсом почти 500 граждан РФ и стран СНГ

В России пассажиров спецрейса ожидает карантин или самоизоляция

РАБАТ, 22 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Почти 500 граждан России и стран СНГ планируется вывезти в понедельник спецрейсом из международного аэропорта марокканского города Касабланка. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье вечером в посольстве РФ в Рабате.

"На утро 23 марта планируется прибытие спецрейса из Москвы для вывоза российских граждан и граждан СНГ, которые изъявили желание выехать в Россию и включены в соответствующие списки посольства и генконсульства в Касабланке", - отметил собеседник агентства, добавив, что подавляющее большинство из почти 500 пассажиров - россияне. Дипломат указал, что в России пассажиров спецрейса ожидает карантин или самоизоляция.

По его словам, автотранспортом посольства и генконсульства в течение ночи с 22 на 23 марта будет оказано содействие в транспортировке граждан России и стран СНГ, находящихся в разных городах Марокко: Агадире, Эс-Сувэйре, Марракеше, Фесе, Танжере, Эль-Джадиде, Касабланке, Рабате.

В Ростуризме сообщили о достижении договоренности с Росавиацией и МИДом России по вопросу отправки специального рейса для возврата граждан РФ на территорию страны из Марокко. "Ориентировочно, российские граждане вернутся в Россию рейсом авиакомпании Azur Air (ZF9901), стратегического партнера туроператора Anex Tour. Самолет авиакомпании вылетит из Москвы в 06:30 мск 23 марта, прибытие в аэропорт Касабланки в 10:15 местного времени. Вылет из Касабланки в Москву 23 марта в 11:00 по местному времени. Тип воздушного судна - Boeing 777 на 524 кресла", - сообщается на сайте Ростуризма. Отмечается, что на данный момент в Москву вылетит 512 граждан России.

Вечером 20 марта в Марокко был введен режим чрезвычайного санитарного положения в связи распространением коронавируса. Власти установили запрет на перемещения в общественных местах, призвав население оставаться в домах. В ночь на 22 марта вступил в силу запрет на передвижение частных и общественных транспортных средств между городами.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Марокко был зафиксирован 2 марта. С тех пор, по официальным данным, заразились 109 человек, умерли три человека, еще трое выздоровели.

Теги
РоссияМароккоРаспространение коронавируса нового типа
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