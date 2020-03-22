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Распространение коронавируса нового типа

Российские вирусологи приступят к работе в Италии после уточнения задач

Первый самолет Минобороны России с военными вирусологами и оборудованием на борту уже приземлился в Италии

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вирусологи и эпидемиологи Минобороны РФ приступят к работе после уточнения районов [их действий] с итальянской стороной. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения, российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказали в военном ведомстве.

Первый самолет Минобороны России с военными вирусологами и оборудованием на борту, вылетевший из Чкаловского, приземлился в Италии. Самолеты, оборудование и техника промаркированы стикерами в форме сердец с надписями "Из России с любовью" на английском и итальянском языках.

Борт встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на военном аэродроме под Римом.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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