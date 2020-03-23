Российские школы уходят на каникулы с 23 марта по 12 апреля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские школьники с 23 марта отправятся на весенние каникулы, которые в нынешнем году по объективным причинам будут гораздо продолжительнее обычного. В целях профилактики заболеваний, вызванных коронавирусом, Министерство просвещения разрешило школьникам оставаться дома до 12 апреля включительно, ряд школ в это время перейдет на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба министерства просвещения.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлены до 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

"С 23 марта до 12 апреля включительно все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения", - говорится в сообщении.

Каждая школа и регион сами решают, на какой период продлить каникулы, пояснили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения. При этом школы во время каникул будут открыты, это делается для родителей учеников начальных классов, которые не могут оставить детей дома одних. Родители смогут привести детей в учебные заведения с учетом всех требований Роспотребнадозора.

Рекомендации и ресурсы

Министерство разработало рекомендации для школ по организации дистанционного обучения, которые уже направлены в российские субъекты и опубликованы на сайте Минпросвещения. В них представлена примерная модель, как можно организовать урок дистанционно, порядок оказания индивидуальных консультаций, учебно-методической помощи и так далее. Например, в рамках методического документа Минпросвещения разрешило школам сократить время урока с 45 до 30 минут.

Также ведомство составило список онлайн-ресурсов для дистанционного обучения, в котором представлено свыше 15 образовательных платформ и сервисов. Например, открыт доступ к платформам российской и московской электронных школ. На образовательном ресурсе "Российская электронная школа" предлагаются занятия по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны.

"Это более 120 тыс. уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и методическими материалами по всем урокам", - поясняют в пресс-службе Минпросвещения. Инструкцию, как работать с платформой, можно найти на сайте министерства.

Ресурс "Московская электронная школа" содержит свыше 760 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, более 40 тыс. сценариев уроков, порядка 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных приложений.

Другие платформы и издательства

Издательство "Просвещение" на время введения каникул откроет школам бесплатный доступ к электронным версиям учебников, которые входят в федеральный перечень, сообщили в пресс-службе издательства. Корпорация "Российский учебник" предоставила школам бесплатный доступ к электронным формам учебников издательств "ДРОФА" и "ВЕНТАНА-ГРАФ" на цифровой образовательной платформе LECTA.

"Крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный доступ к электронным учебникам, чтобы дети имели возможность при необходимости получать образование дистанционно, не выпадая из процесса обучения, а также получать дополнительное образование", - приводят в пресс-службе Минпросвещения слова главы министерства Сергея Кравцова.

Для вопросов

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, на базе Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий организована работа круглосуточной горячей линии по методической поддержке учителей и родителей. Вопросы можно задать по телефону +78002009185. Для региональных органов управления образованием и директоров школ работает отдельная линия по номеру +74959848919.

Российские колледжи и техникумы также переводятся на дистанционный формат обучения, по вопросам среднего профессионального образования организована горячая линия: +79779782969, +79779783031, для лиц с ограничениями по здоровью и инвалидов: +79854576715.

В каждом регионе создана своя горячая линия, номера телефонов можно найти на сайтах местных органов управления образованием.

О ситуации с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.