Шойгу: земля с братских могил будет собрана в комплексе "Дорога памяти" в Подмосковье

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Родственники красноармейцев, погибших и похороненных за рубежом, смогут почтить их память в мемориальном комплексе "Дорога памяти", строящемся в подмосковном парке "Патриот" у главного храма Вооруженных сил РФ - храма Великой Победы. Там будут храниться кисеты с землей с мест захоронений советских воинов, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Представьте себе, что живет семья, и она знает, что их отец ушел на фронт и пропал без вести. Неизвестно, где его могила, куда прийти и где поклониться, где вспомнить о нем. Поэтому мы решили собрать землю со всех захоронений советского, российского воинства по всему миру, привезти эту землю к храму и сделать своего рода большую-большую братскую могилу", - сказал Шойгу в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, сейчас сложно предугадать, "кто как завтра себя за рубежом поведет, и где какой памятник будет снесен". "И мы бы хотели, чтобы человек, пришедший в музейный комплекс храма и набравший там несколько цифр или имя, фамилию, отчество, год рождения фронтовика, смог бы узнать, то есть ему бы показали, где находится земля с той братской могилы, в которой похоронен его родственник - дед или прадед", - пояснил министр.

По словам главы Минобороны, "даже если эта могила находится за рубежом, где сейчас не чтят и не уважают нашу историю, наших погибших предков, у людей все равно будет возможность поклониться своим близким, отдавшим свою жизнь за нашу Победу".

Министерство обороны начало реализацию проекта "Дорога памяти", чтобы увековечить память всех советских солдат. Предполагается создание мультимедийного музейного комплекса, представляющего собой галерею с тематическими залами. Длина этой галереи составит 1418 шагов - в память о 1418 днях в ходе которых длились боевые действия. Чтобы загрузить в эту единую базу данных фотографии родных и близких, участвовавших войне с 1941 по 1945 год, создан специальный сайт. Филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ с историко-мемориальным комплексом "Дорога памяти" будет открыт 7 мая вместе с главным храмом ВС РФ.