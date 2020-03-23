Символ начала контрнаступления Красной Армии в 1941 году установят у главного храма ВС РФ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Верстовой столб, от которого начиналось движение советских войск в 1941 году на запад, планируют установить перед главным храмом Вооруженных сил РФ, который возводят в честь в 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Именно здесь проходит тот рубеж, где наши войска держали оборону. Рядом - Алабино, где был штаб обороны Москвы, который возглавлял маршал Жуков, и там происходили очень серьезные и важные первые позитивные события, там начались наши первые успехи [в 1941 году]. Здесь был найден старый гранитный верстовой столб - тот самый, от которого и началось движение наших войск на Запад. И мы предполагаем установить его на одном из центральных мест на площади перед храмом", - сказал Шойгу в интервью газете "Красная звезда".

Он отметил, что раньше в России и в других государствах не строили храмы в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

"Наша Победа - настолько великое событие, что в ее честь такое сооружение давно надо было воздвигнуть. Но время было другое, когда создавались только музеи и памятники - очень неплохие и очень важные памятники в нашей стране: Родина-мать, очень большой мемориальный комплекс Брестская крепость <...> И нам хотелось сделать нечто особенное. Я бы очень хотел, чтобы этот храм стал для каждого местом, куда можно прийти не только исповедоваться, но и вдохновиться на службу, на дела ратные", - признался глава Минобороны.