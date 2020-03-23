Шойгу рассказал, что главная икона храма ВС РФ создана по предложению Путина

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Главная икона храма, строящегося в подмосковном парке "Патриот" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, была создана по предложению и на средства президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Главная икона храма Вооруженных Сил создана по предложению и на личные средства нашего президента, Верховного Главнокомандующего. Это уникальная икона, в которой, по-моему, учтено все. В ней много вещей, которые глубоко символичны", - сказал Шойгу в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, "она написана на досках, плахах, на которые был распущен сохранившийся старинный орудийный лафет".

Министр рассказал, что лафет сохранился потому, что находился под водой, его подняли со дна Невы.

"Складень - почти 2 метра 40 сантиметров в высоту, внизу - мощи воинов, причисленных к лику святых. Использована даже доска из приклада одной из первых винтовок Мосина. Над созданием этой иконы работали и ювелиры, и художники, и металлурги", - рассказал глава Минобороны.

По его словам, на храм пожертвовали средства около 91 тыс. человек, множество компаний предоставили строительные материалы.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы внутреннего и внешнего убранства храма так или иначе связаны с этим событием. Например, высота звонницы - 75 метров, а протяженность галереи "Дорога памяти" составит 1418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны. Центральный купол также уникален: диаметр барабана, на который он установлен, - 19,45 метра.