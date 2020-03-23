СМИ: в Египте от коронавируса умер генерал, участвовавший в операции по дезинфекции Каира

КАИР, 23 марта. /ТАСС/. Генерал-майор египетской армии Халед Шальтут, входивший в состав генерального штаба ВС страны, умер в воскресенье от осложнений после заражения коронавирусом. Об этом в понедельник сообщил спутниковый телеканал Extra news со ссылкой на заявление армии.

Как отмечается, он принимал непосредственное участие в операции по борьбе с распространением вируса в стране. В последние дни силами химических войск проводилась дезинфекция и санитарная обработка основных улиц и площадей Каира, станций метро и ряда правительственных учреждений. "Вооруженные силы оплакивают смерть одного из своих сыновей, который скончался в воскресенье в результате заражения коронавирусом во время участия в профилактических мероприятиях по борьбе с распространением вируса в стране", - говорится в заявлении вооруженных сил.

По данным Минздрава республики, за минувшие сутки в Египте зарегистрировано четыре летальных исхода от заболеваний, вызванных коронавирусом. Общее число умерших в стране составило 14 человек. "Умерли четыре человека, все - граждане страны в возрасте от 51 до 80 лет", - указывается в сообщении ведомства. Кроме того, выявлено 33 новых случая заражения, общее число заразившихся составило 327, выздоровели 56 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.