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Распространение коронавируса нового типа

Второй борт с военными вирусологами и оборудованием прибыл в Италию

Вирусологи и эпидемиологи приступят к работе после уточнения районов их действий итальянской стороной

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Второй военно-транспортный самолет Ил-76 с российскими военными специалистами, которые окажут помощь Италии в борьбе с коронавирусом, прибыл на аэродром под Римом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Второй борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии "Пратика-ди-Маре" (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия)", - сказали в ведомстве.

Первый самолет с военными вирусологами и оборудованием на борту, вылетевший из подмосковного Чкаловского, встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Самолеты, оборудование и техника промаркированы стикерами в форме сердец с надписями "Из России с любовью" на английском и итальянском языках.

Вирусологи и эпидемиологи приступят к работе после уточнения районов их действий итальянской стороной.

Всего к вылету было подготовлено девять Ил-76. Они должны доставить в Италию около 100 военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. В воскресенье в Италию вылетело семь самолетов.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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