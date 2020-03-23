США предоставят разработчикам вакцины от коронавируса доступ к суперкомпьютерам

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Власти США намерены в сотрудничестве с частными компаниями предоставить специалистам, разрабатывающим вакцины от нового коронавируса, доступ к вычислительным мощностям суперкомпьютеров. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Сегодня я также объявляю о запуске нового государственно-частного консорциума, организованного Белым домом, Министерством энергетики США и [корпорацией] IBM с целью применения американского суперкомпьютерного потенциала для борьбы с китайским вирусом", - сказал американский лидер.

По его словам, участвовать в данном проекте будут представители бизнеса, академического сообщества, американских властей, Национальных институтов здравоохранения (штат Мэриленд). "Они будут помогать различным образом, в основном предоставят информационно-вычислительные ресурсы для содействия исследователям, которые разрабатывают новые методы лечения и вакцины", - подчеркнул президент США.

Американский лидер в связи с этим отметил "огромную помощь" со стороны компаний IBM, Amazon, Google, Microsoft, Массачусетского технологического института, ряда исследовательских организаций, а также Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. "Они все внесли в это вклад", - сказал Трамп.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 33,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 417 человек. Большая часть случаев заражения приходится на штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.