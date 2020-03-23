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Распространение коронавируса нового типа

В Черногории зафиксировали первую смерть от заболевания, вызванного новым коронавирусом

В стране зафиксировали 22 случая заражения

БЕЛГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти инфицированного коронавирусом пациента зафиксирован в Черногории. Как сообщил в понедельник директор Института общественного здоровья страны Евто Эракович, речь идет о 65-летнем мужчине, жителе города Герцег-Нови.

"В воскресенье утром пациент был доставлен в клинику. У него был диагностирован коронавирус. Мы предприняли все возможные меры, однако спасти больного не удалось", - сказал Эракович.

По данным медиков, мужчина в первой половине марта находился в Сербии.

Таким образом, в Черногории зафиксирован один летальный исход и 22 случая заражения новым коронавирусом. Под санитарным наблюдением находятся более 5,5 тыс. человек. В Сербии умерли два человека, число заразившихся возросло до 222.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.

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ЧерногорияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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