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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Доминике

Инфицированный - 54-летний местный гражданин, вернувшийся несколько дней назад из Великобритании

ТАСС, 23 марта. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на территории Доминики, сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения островного государства.

По данным ведомства, инфицированный - 54-летний местный гражданин, вернувшийся несколько дней назад из Великобритании. В настоящее время он изолирован.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ДоминикаРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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