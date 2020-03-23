Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Доминике

ТАСС, 23 марта. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на территории Доминики, сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения островного государства.

По данным ведомства, инфицированный - 54-летний местный гражданин, вернувшийся несколько дней назад из Великобритании. В настоящее время он изолирован.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.