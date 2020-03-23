В Южной Корее зафиксировано 64 новых случая заражения коронавирусом

ТАСС, 23 марта. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 64, всего в стране отмечен 8961 случай заражения. Об этом в понедельник сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки умерли семь человек, общее число летальных исходов в стране достигло 111.

По данным ведомства, из больниц за день выписаны 257 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее поправились 3166 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.