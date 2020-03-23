Власти Токио поддерживают позицию МОК о том, что отмены Олимпиады не будет

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Власти японской столицы разделяют позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу того, что на данном этапе вопрос об отмене летних Олимпийских игр не стоит на повестке дня. Об этом в понедельник заявила журналистам губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Вчера было заявление МОК о том, что решение по Олимпиаде будет принято в течение четырех недель. Перед этим также было замечание о том, что отмены Игр не будет, и я полностью разделяю эту позицию. В течение предстоящих четырех недель нам предстоит обсудить множество вопросов, касающихся того, какой сценарий будет наиболее оптимальным", - отметила она.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник, выступая в парламенте, заявил, что вариант с отсрочкой проведения летних Олимпийских игр в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса в мире.

Ранее МОК распространил письмо главы организации Томаса Баха, в котором отмечается, что решение относительно возможности проведения летних Олимпийских игр в Токио будет принято в течение четырех недель с учетом ситуации с распространением коронавируса. Бах также отметил, что отмена Игр не решит ни одной проблемы, поэтому в повестку дня сейчас не входит. До этого МОК и власти Японии занимали последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки. Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.