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Кризис в Сирии

Теперь не надо платить боевикам. Беженцы из лагеря Эр-Рукбан возвращаются в Пальмиру

По словам сирийских беженцев, боевики продавали им даже помощь, которая поступала по линии международных организаций

ПАЛЬМИРА /Сирия/, 23 марта. /ТАСС/. Беженцы из лагеря Эр-Рукбан начали возвращаться в Пальмиру (Тадмор), которую восстанавливают после освобождения от боевиков. Жители рассказали, что в контролируемом американскими военными и боевиками лагере на юге стране с них брали деньги за палатки, еду и лекарства, и даже вербовали в ряды боевиков.

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В ходе гражданской войны в Сирии боевики из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) захватили Пальмиру. Город разграбили, опустошили национальный музей, похитив многие артефакты для продажи на черном рынке, разрушили несколько памятников - статую Льва Аллата, храмы Баала и Баалшамина, Монументальную арку, центральную часть амфитеатра и погребальные башни.

Сейчас большая часть страны находится под контролем правительства Сирии. Террористы продолжают удерживать часть провинции Идлиб на севере страны. На юге Сирии оккупированным США остается район Эт-Танф - здесь же расположен лагерь для беженцев Эр-Рукбан, условия проживания в которых весьма не просты.

Платить приходилось за все

"Эта палатка стоила нам 50 тыс. сирийских лир. Ее привезли как гуманитарную помощь из Ливана и продали нам, - рассказывает Ахмад Мухаммед о жизни в Эр-Рукбане. В этот лагерь его семья попала в 2015 году, когда Пальмиру захватили боевики. - Но это еще полбеды: когда мы купили палатку и разместились, то обнаружили, что в лагере вообще нет ничего - ни еды, ни воды, ни лекарств".

По его словам, в Эр-Рукбане за все приходилось платить. "Медицинская помощь там тоже зависит от боевиков: если ты сотрудничаешь с ними, то ты имеешь доступ к врачам, если нет, то и помощи нет. Ну и, конечно, врачам при этом тоже надо платить. У наших родственников заболел ребенок, 4-летняя девочка. У нее была инфекция, и ей никто не помог. Кончились деньги - и дитя скончалось прямо у меня на руках", - вспоминает Ахмад.

Продавали беженцам даже помощь, которая поступала по линии международных организаций. "Иногда мы получали помощь от Красного Полумесяца, но она доходила до нас в очень маленьких количествах. И чаще всего нам ее продавали, ее давали не бесплатно. То есть боевики берут бесплатную помощь и перепродают ее беженцам - такой бизнес. А чтобы достать деньги, нам приходилось работать на территории лагеря. Они там устроили кирпичный завод, и мы вкалывали на нем, как проклятые", - негодует беженец.

Деньги уходили к боевикам, которые, по уверению беженцев, заправляли в лагере. "Да, там есть какая-то администрация, но это те же боевики. Между ними нет различий, - поясняет Аля Мухаммед, брат Ахмада. - Они полностью вооружены, они ходят по лагерю с автоматами, у них полувоенная экипировка и они там хозяева".

Более того, как рассказал беженец, в лагере ведется активная вербовка в ряды боевиков. "В лагере распространяли листовки, в которых предлагалось взять оружие и идти воевать против режима (Асада - прим. ТАСС), даже на молитвах призывали к этому, - рассказал Аля Мухаммед. - И любой мужчина мог обратиться к администрации, чтобы поступить на такую службу. Это был простой способ не умереть с голода".

Дома - лучше

В итоге семья Мухаммедов откупилась от администрации Эр-Рукбана - только так можно было покинуть лагерь, и вернулась в родную Пальмиру.

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"Здесь во всем лучше, чем там. Теперь у меня есть крыша над головой, здесь я не страдаю от холода, здесь ваши [российские] военные и сирийские военные привозят еду. Нам хорошо здесь, спасибо большое", - говорит Ахмад Мухаммед и показывает запасы - мешки с крупой, масло и другие продукты.

Продукты в Пальмире теперь можно купить в магазинах, которые начинают открывать местные бизнесмены, убедившись, что в городе безопасно. "Сардины, тунец, колбаса, бисквиты, чай, масло, крупы - все есть у нас, никакого дефицита. Цены очень низкие, потому что люди очень бедные", - показывает на прилавки предприниматель Зияд Шариф. - Нет, здесь не страшно работать, <…> будет еще лучше".

До войны в городе жили более 50 тыс. человек, сейчас - в несколько раз меньше. Жители постепенно возвращаются, восстанавливают дома и здания.

О лагере Эр-Рукбан

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Лагерь находится в 55-километровой зоне, контролируемой военной базой США в районе населенного пункта Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.

Благодаря усилиям Москвы и Дамаска ситуацию в лагере в прошлом году удалось сдвинуть с мертвой точки и вывести оттуда более 19 тыс. беженцев. Однако региональные структуры ООН под разными предлогами задерживают реализацию плана по эвакуации оставшихся жителей Эр-Рукбана. В феврале 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании заявлял, что США используют существование лагеря беженцев Эр-Рукбан как предлог для сохранения своего незаконного военного присутствия в Сирии.

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