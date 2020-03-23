Морпехи ТОФ обстреляли из минометов лавиноопасные склоны на Камчатке

ТАСС, 23 марта. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) из минометов обстреляли лавиноопасные участки в районе подножья Вилючиского вулкана и сопки Бархатной, сообщила в понедельник пресс-служба ТОФ.

Днем 21 марта группа людей, несмотря на предостережение ГУ МЧС России по Камчатскому краю об ухудшении погоды, каталась на снегоходах. В районе 111-го км трассы Петропавловск-Камчатский - Октябрьский произошел сход снежной лавины, которой накрыло двух мужчин, жителей Петропавловска-Камчатского 1984 и 1981 годов рождения.

"На Камчатке расчеты минометов соединения морской пехоты Тихоокеанского флота во взаимодействии со специалистами регионального противолавинного центра Камчатского края обстреляли лавиноопасные участки в районе подножья Вилючиского вулкана и сопки Бархатной. Обстрел сопок и перевалов проводился на лавиноопасных направлениях из 120-миллиметровых минометов "Сани". Огневые позиции расчетов находились на безопасном удалении", - говорится в сообщении.

В районах, где проводились работы, выставили оцепление, людей заранее оповестили. К работам привлекли около 20 военных и пять единиц техники.