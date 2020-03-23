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Самолет ВКС России доставил из Китая 25,5 млн индивидуальных масок

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российской промышленности необходимо увеличить объемы производства и ускорить выпуск медицинских изделий

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский военный самолет доставил из Китая крупную партию индивидуальных защитных масок. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром Чкаловский 25,5 млн индивидуальных защитных масок", - отметили в российском военном ведомстве.

19 марта правительство России утвердило перечень медицинских изделий из 36 наименований, в отношении которых устанавливается особый порядок государственной регистрации на территории страны.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российской промышленности необходимо увеличить объемы производства и ускорить выпуск медицинских изделий, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос. В частности, для этого следует ввести зеленый коридор на поставки товаров первой необходимости в Россию.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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